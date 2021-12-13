أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) عن جوائز الأفضل عن قارة إفريقيا لعام 2021 حيث حصد الدولي المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب من قارة إفريقيا لعام 2021.

وأفاد الاتحاد - على موقعه الإلكتروني - بأن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، فاز بجائزة أفضل مدرب لناد في إفريقيا.

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز الاتحاد للأفضل في إفريقيا 2021 كالآتي أفضل لاعب إفريقي محمد صلاح (ليفربول- مصر)، أفضل حارس مرمى إفريقي من نصيب إدوارد ميندي (تشيلسي/ السنغال)، أفضل مدرب لناد بإفريقيا من نصيب بيتسو موسيماني (الأهلي / جنوب إفريقيا)، أفضل مدرب لمنتخب وطني إفريقي من نصيب جمال بلماضي (الجزائر)، أفضل صانع ألعاب بإفريقيا من نصيب رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)، أفضل حكم إفريقي من نصيب فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)، أفضل لاعب إفريقي شاب تحت 20 عاما من نصيب لاسينا تراوري (شاختار دونستيك / بوركينا فاسو).