عثر اليوم الاثنين رجال الانقاذ في صقلية، على أربع جثث أسفل أنقاض عدة مباني، وذلك عقب انهيارها بسبب وقوع انفجار قوي.

وتمكن رجال الاطفاء من تحديد موقع أربعة من بين ستة أشخاص كانوا مازالوا مفقودين عقب وقوع الانفجار أمس الأول السبت.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة سبع حالات في بلدة رافانوسا بالقرب من اجريجينتون في جنوب الجزيرة.

وقال رجال الانقاذ إن الآمال تتضاءل في العثور على الشخصين المفقودين أحياء.

وقال قطاع الاطفاء في تغريدة إن أعمال البحث وانتشال الجثث مستمرة منذ 30 ساعة.

وكان مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق قد انهار عقب وقوع انفجار الساعة الثامنة ونصف بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش) أمس الأول السبت، كما تدمرت عدة مباني أخرى.

وتمكن رجال الانقاذ من انتشال سيدتين أحياء من أسفل الانقاض.

ويشار إلى أنه لا يمكن لنحو 100 شخص دخول منازلهم، في الوقت الذي مازالت فيه المنطقة المحيطة مغطاة بالركام، كما تندلع حرائق بصورة متكررة.