أحمد خميس

بعد ساعات من إغلاق وكر عسكري المكافحة في منطقة الصليبية، والذي استغل في تصنيع الخمور، وهو ما اشارت إليه "الأنباء" في حينه .. قال مصدر أمني ل« الأنباء» ان رجال امن حولي داهموا مصنعا للخمور المحلية في منطقة حولي وضبطوا بداخل المصنع كميات كبيرة من الخمور وأدوات ومواد التصنيع، كما القوا القبض على وافدين اسيويين كانا يقومان بعمليات التصنيع .



وأضاف المصدر ان معلومات وصلت إلى مدير أمن حولي عن المصنع عقب معلومات وردت اليه عن استغلال شقة في بناية سكنية وانبعاث روائح كريهة على مدار الساعة منها، وعقب إجراء التحريات وثبوت استغلال الشقة في تصنيع الخمور اخطر وكيل الوزارة المساعد لشوون الامن العام اللواء فراج الزعبي الذي وجه بالتعامل مع البلاغ وتم تنفيذ عملية الدهم فجر اليوم الاثنين .