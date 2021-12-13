وقع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن اتفاقية دفاعية تبلغ قيمتها مليار دولار أسترالي (717 مليون دولار أمريكي).

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان إنه بموجب الاتفاقية فإن شركة "هانوها" الدفاعية الكورية ستوفر 30 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع و 15 عربة إمداد بالذخيرة ورادارات للكشف عن مدفعية العدو.

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون "القدرة الأساسية للمركبات الجديدة هي إطلاق النار والتحرك بسرعة، وتجنب الهجوم المضاد للعدو. ويعني هذا المشروع زيادة كبيرة في مستوى القوة النارية والأمن لقدرات المدفعية الأسترالية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الصفقة هي أكبر اتفاقية دفاعية يجري إبرامها بين أستراليا ودولة آسيوية.

ويقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون حاليا بزيارة إلى استراليا تستمر أربعة أيام بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كانبرا وسول.

وقالت الحكومتان إنهما ستعززان العلاقات بينهما لتكون "شراكة استراتيجية شاملة" .