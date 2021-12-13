أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه لا تسامح مع المظاهرات التي ينظمها التطرف اليميني بسبب أزمة وباء كورونا أو مع محاولات الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات.

وأوضح كارنر - في مؤتمر صحفي إن مظاهرات الأمس أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص وتحرير 845 محضرا، مشيرا إلى أن وباء كورونا يعد وقتا صعبا بالنسبة للجميع للمواطنين وكذلك لضباط الشرطة.

وتوجه بالشكر لأولئك الأشخاص الذين لم يشاركوا في المظاهرات أمس، لافتا إلى أن المتواجدين أمام مراكز التطعيم كانوا أضعاف المشاركين في المظاهرات.

وقال كارنر "شارك في تأمين المظاهرات 1400 ضابط شرطة في فيينا و2200 في جميع أنحاء النمسا وقاموا بتطبيق المفهوم الأمني ثلاثي الأبعاد وهو الحوار وخفض التصعيد واتخاذ الإجراءات".

وأضاف وزير الداخلية أن مهمة السلطة التنفيذية هي ضمان الصالح العام لحرية التجمع، والتأكد من الالتزام بالقواعد وتطبيقها والعمل باستمرار للتأكد من توافر تدابير كورونا.