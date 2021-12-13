قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح ، خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في 7 ديسمبر الجاري، وبحزم ، مسألة الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وقضية إعادتها.

وقال ريابكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الاثنين/ - لقد طرح الرئيس الروسي هذا الموضوع خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الأميركي وبطريقة حازمة للغاية"، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن صيغة طرحها جذبت انتباها إضافيا للموضوع.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في 17 نوفمبر الماضي أن واشنطن تواصل حرمان الدبلوماسيين الروس من الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي طرح فكرة بيع هذه الممتلكات.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فرضت في عام 2016 حزمة إجراءات ضد روسيا، بسبب "التدخل في الانتخابات والضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا"، منها حظر الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية.