قال وزير الثقافة الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر قرارا بتعيين المخرج السينمائي الموريتاني العالمي عبد الرحمن سيساغو سفيرا للثقافة.

وأوضح الوزير - خلال عرض فيلم وثائقي عن مدينة وادان التاريخية الموريتانية من إخراج عبد الرحمن سيساغو في مهرجان مدائن التراث بحضور وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، وبعض السفراء العرب والأجانب المعتمدين في موريتانيا ، وفوج سياحي هو الأول من نوعه منذ أزمة كورونا - أن هذا هو الفيلم الأول من نوعه، ويعرض خريطة وادان وتاريخها العريق في 12 دقيقة.

وأضاف أن الفيلم يشكل جهدا استثنائيا في مهرجان مدائن التراث، مشيرا إلى أن المهرجان حقق نتائج اقتصادية كبيرة ملموسة ، مما سيساهم في حل الكثير من المشاكل التنموية التي كانت تعاني منها المدينة.

ويتناول الفيلم الوثائقي حياة سكان مدينة وادان وطبيعة النشاط الاقتصادي بها مثل زراعة الواحات والزراعة الموسمية والمبادلات التجارية والمخطوطات والأدوات التقليدية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية.

من جانبه أكد المخرج الموريتاني العالمي عبد الرحمن سيساغو أن موريتانيا تحتوي على قدرات شبابية في المجال الفني ينبغي الاهتمام بها، مبرزا أهمية المحافظة على التراث ، وأشار إلى أن الآلات الموسيقية التقلدية يجب أن تحظى بحضور أكثر في كل المناسبات ، ولا سيما في مهرجان مدائن التراث.