توفي الإيطالي، انريكو بيري ، الذي كان واحدا من القلائل الذين نجوا من المذبحة النازية، في "إقليم توسكانا" الإيطالي، إبان الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأشاد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا به ، بوصفه "شاهدا على فظائع الحرب ورجل سلام".

وكان بيري يبلغ عشر سنوات، عندما أطلق جنود "فافن إس إس" وهو الجناح العسكري للحزب "النازي"النار أو قتلوا 560 شخصا، بقنابل يدوية، في قرية " سانتانا دي ستازيما " الجبلية في آب/أغسطس 1944 .

وقتلوا رجالا ونساء ومسنين وأطفالا ، ردا على هجمات حزبية.

ونجا بيري من المذبحة، مختبئا، لكن تم الاجهاز على جميع أفراد أسرته.

وبوصفه رئيسا لمنظمة الناجين ناضل بيري من أجل إعادة التقييم القانوني والتفاهم الدولي لمشاكل الناجين.

وفي عام 2013، تم منحه جائزة "شتوتجارت" للسلام.