قالت ماريا تسوليا، الأستاذة في أمراض الأطفال المعدية باليونان، إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا بين الأطفال.

وقالت تسوليا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية: "في مطلع تشرين أول/أكتوبر تم تسجيل 25% من حالات الاصابة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و18 عاما. أما الآن، فقد ارتفعت النسبة إلى 29%".

ويحث الخبراء الآباء والامهات على تحديد موعد لتلقي صغارهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدين أن الصغار "يصابون بمرض /كوفيد /19- وينقلونه أيضا، مثلهم مثل البالغين تماما".

وتأتي دعوة الخبراء بينما تستعد اليونان لبدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما،

وتظهر بيانات منظمة الصحة العامة في اليونان، أن عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عاما أو أقل ممن أصيبوا بمرض "كوفيد 19-"، يتجاوز حاليا 169 ألفا، ويشكل نسبة 2ر17% من حالات الاصابة التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء.