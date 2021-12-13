تلقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيموثي لندركنغ اليوم الاثنين قدم خلاله المبعوث الأمريكي الخاص شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وأبرز الجهود التي يقوم بها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن كما أعرب في الاتصال عن بالغ الثناء والتقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.



ومن جانبه جدد الشيخ أحمد الناصر التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن مؤكدا على دعم دولة الكويت لمساعي الولايات المتحدة الأمريكية وللاجراءات التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.