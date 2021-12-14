وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- اختصاصات نيابة الأموال العامة بالإضافة إلى اختصاصات نيابة التعاون الدولي.



2- هل يخضع تتبع الأموال العامة المختلسة أو المستولى عليها بعد صدور أحكام نهائية بإدانة المتهمين للنيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بإحصائية موضحا فيها عدد القضايا التي تتبعتم الأموال العامة فيها داخل الكويت وخارجها، بالإضافة إلى قيمة المبالغ المستردة.



3- هل تقوم النيابة العامة برفع القضايا لاسترداد الأموال العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد القضايا المرفوعة داخل الكويت وخارجها، وعدد الأحكام النهائية فيها، وهل استرددتم الأموال بموجب تلك الأحكام؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالأسباب.



4- هل تتبعتم الأموال العامة خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بقيمة الأموال المستردة.



5- إحصائية موضحا فيها عدد المطلوبين الهاربين خارج البلاد في قضايا الاعتداء على المال العام على نحو تفصيلي وفق الجنسية وقيمة المبالغ، مع تزويدي بالإجراءات المتخذة لاستعادة المتهمين واسترداد الأموال.



6- ما الإجراءات المتخذة لاستعادة المتهم فهد الرجعان واسترداد الأموال؟