هل تعتبر الشوكولا السوداء من قاطعات الجوع؟



إذا كنتم معرضين لرغبات ملحة في الأكل لا تستطيعون التحكم بها، قوموا بتجربة صغيرة وبسيطة جدا، عندما تنوون الارتماء على الاطعمة الملأى بالدهون، والحلوة، والمالحة، وزيادة وزنكم كيلوغراما كاملا في خمس دقائق، اقضموا مربعين الى اربعة مربعات من الشوكولا السوداء بنسبة 100%، وقرروا انكم ستسمحون لأنفسكم بالاستسلام للأطعمة الأخرى توا بعد تناول الشوكولا.



ستلاحظون ان النتيجة سريعة، فتناول الشوكولا السوداء يضع حدا قويا وعاجلا للرغبة في الأكل، من دون ان يفجر اي احساس بالقهر أو الألم.



هذه الآلية أثبتتها دراسات علمية حديثة، وهي آلية جسدية وليست نفسية، كما قد يعتقد المرء للوهلة الأولى، فقد اقترح باحثون هولنديون على متطوعين ان يتنشقوا ويبتلعوا 30 غراما من الشوكولا السوداء، وبعد تناول تلك الكمية، سجل الباحثون انخفاضا ملحوظا في شهية المتطوعين، لكنهم اكتشفوا خصوصا وجود مقادير من عوامل هرمونية في الدم مثل الغريلين وهو هرمون معروف بدوره في اثارة الشهية، ويزداد معدله لدى الشخص الذي يحس بالجوع قبل تناول وجبة الطعام، ليقل بعد تناولها، وهكذا سجل الباحثون ان تناول 30 غراما من الشوكولا السوداء يسبب انخفاضا كبيرا في معدل الغريلين ما يترافق وتراجعا كبيرا في الشهية.



لكن النتائج الايجابية للشوكولا السوداء لا تتوقف هنا فقد اظهرت دراسة حديثة نشرتها البروفيسورة بياتريس غولومب في الولايات المتحدة (غولومب، ومؤلفون آخرون، 2012) ان الأشخاص الذين يأكلون الشوكولا السوداء بوتيرة منتظمة كانوا، وخلافا لكل التوقعات، انحف قامة من الذين لا يأكلونها. المفارقة كلها تكمن هنا: فبرغم ان كل 100 غرام من الشوكولا السوداء بنسبة 100% تحتوي على 540 سعرة حرارية، فإنها تساعد على فقدان الوزن، اضافة الى تأثيرها كقاطع للجوع. لذا لاحظ الباحثون ان مؤشر الكتلة الجسدية لدى مستهلكي الشوكولا السوداء بنسبة 100% أدنى منه لدى غير المستهلكين.

د.فريدريك سالدمان