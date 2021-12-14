طراز جديد بالكامل يتم طرحه في الكويت ليحاكي فئة الشباب ومحبي مركبات الـ SUV صغيرة الحجم

تضفي بعداً جديداً ومميزاً إلى مجموعة «شفروليه» من مركبات الـ SUV الحائزة جوائز مرموقة



أطلقت «شفروليه الغانم» مركبتها Groove الجديدة كليا للعام 2022 الرياضية ومتعددة الأستعملات لأول مرة في الكويت ابتداء من 4٫199 دينارا، وقد استضاف الحفل كل من سارة الحمود وعلي البناي، وهما من الشباب الكويتيين المؤثرين الذين تم اختيارهم لإطلاق السيارة الجديدة لتمثيل فئة الشباب وعشاق الموضة والرياضية والعديد من المواهب الأخرى.

وتتميز «شفروليه Groove» بتقنيات مبتكرة ومفيدة بدءا من فئة التجهيزات الأساسية، وهي بالتالي تقدم للسائقين الشباب والمهتمين بالتقنيات الحديثة في المنطقة مركبة SUV معقولة السعر دون أي مساومة على أي من المزايا، أكان من ناحية التقنيات أو التصميم أو الأداء.



وتتميز «Groove» بكونها تضفي المزيد من الديناميكية الجديدة إلى المجموعة الرائعة من المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات التي توفرها «شفروليه» في المنطقة، حيث إنها تنضم الآن إلى العائلة البارزة من المركبات المبهرة لدى العلامة التجارية، ابتداء من «تاهو» الجديد كليا الذي يعتبر مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق، مرورا بطراز «بليزر» اللافت وعالي الأداء، وصولا إلى «كابتيفا» الذكية والأنيقة والرحبة والتي تعد واحدة من أكثر المركبات سباعية المقاعد ذات السعر المعقول والأولى مبيعا فئتها في الكويت، وتتميز «Groove» بكونها تلفت الانتباه، وبالتالي فإنها ستستقطب إلى علامة «شفروليه» التجارية شريحة جديدة بالكامل من العملاء الذي يبحثون عن مركبة غنية بالتقنيات وذات سعر معقول.



وتتمتع «شفروليه» بإرث عريق منذ زمن طويل في مجال التميز الهندسي لمركبات الـ SUV التي تتخطى توقعات سائقيها، وتشكل شفروليه Groove التعبير الأحدث عن هذه الخبرات الواسعة، فهي تضيف بعدا جديدا إلى المجموعة البارزة من المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات، وقد جرى تصميمها بشكل مثالي للسائقين الشباب الذين يبحثون عن مركبة زاخرة بالتقنيات الحديثة وتتمتع بكفاءة ممتازة باستهلاك الوقود ومظهر لافت والكثير من مميزات الأمان والسلامة، وكل هذا بسعر معقول.



تقنيات متطورة متوافرة قياسيا



ما يضع «شفروليه Groove» على مسافة من غيرها هو الخصائص التقنية البارزة المتوافرة فيها قياسيا بدءا من فئة التجهيزات الأساسية، فهناك شاشة بحجم 8 بوصات تحتل موقعا وسطيا ضمن المقصورة، وهي تحوي نظام «شفروليه» المعلوماتي الترفيهي الأحدث مع ميزة الانعكاس للهاتف الذكي ومنافذ USB، أما مكبرات الصوت التي يصل عددها إلى ستة والموزعة ضمن المقصورة فتسمح بتشغيل أحدث ملفات الموسيقى لتوفر قمة الاستمتاع أثناء القيادة، مثل الألبوم الغنائي بنمط ME-Pop الجديد والمتوافر على معظم منصات بث الأغنيات عبر الإنترنت.

كما تتوافر كاميرا الرؤية عند الرجوع للخلف وأجهزة الاستشعار كتجهيزات قياسية، وهي تساعد السائقين في الملاحة بفاعلية حتى في ظروف القيادة الضيقة جدا لتبقيهم آمنين على الطريق.

أما عجلة القيادة متعددة الوظائف فتضمن الوصول السهل إلى كل أدوات التحكم بسلاسة وسهولة، بما في ذلك أدوات التحكم بالصوت وتثبيت السرعة، وهو ما يجعل السائق ينعم بالأمان ويستمتع بالقيادة أكثر.



مظهر لافت في الداخل والخارج



تستفيد «Groove» من لغة التصميم الدولية لدى «شفروليه»، وقد جرى تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار المظهر الشبابي الجميل. فهي تتألق بخطوط حادة وأنيقة للهيكل بحيث تمنح مظهرا رياضيا لافتا من كل زاوية.

أما الشبك الأمامي ثلاثي الخطوط الذي يزينه شعار «شفروليه» والمتكامل مع المصابيح النهارية الجارية (DRL) النحيفة جدا، فيعزز الشخصية الرياضية لهذه الـ SUV الرشيقة.



كما تأتي فئة تجهيزات Premier مع فتحة سقف بانورامية بحيث تمنح إحساسا بمزيد من الرحابة داخل المقصورة وكأنها تتكامل مع العالم الخارجي حولها.



وتتميز «شفروليه Groove» بتألقها القوي على الطريق، خصوصا انها تتوافر بأربعة خيارات من الألوان شاملة Metal Red الأحمر المعدني الحصري، وCandy White الأبيض، وAurora Silver الفضي وEuropean Blue الأزرق بحيث تتيح للعملاء الحصول على «Groove» التي تتلاءم تماما مع شخصيتهم.



وينطبق التصميم الاستثنائي أيضا على المقصورة الداخلية ذات الكسوة القماشية، والتي تكملها التطريزات باللون الأحمر وكذلك مقود ومقبض ناقل حركة مغلفان بالجلد ضمن فئة تجهيزات Premier.

علاوة على هذا، فإن المقصورة الرحبة والمريحة التي تتسع لخمسة أشخاص فتتعزز أكثر عبر لمسات بارزة مثل الإضافات الجلدية في الأبواب لمنح المزيد من الرقي إلى «شفروليه Groove» الجديدة كليا.



ولأجل التأكد من أن كل مقعد هو الأفضل بحد ذاته ضمن المقصورة، يأتي صف المقاعد الخلفي مع ميزة الوصول السهل إليه والفصل بنسبة 60/40.

كما تحرص «شفروليه Groove» على توفير المساحة القصوى للتخزين الإضافي، مع تميزها بلمسات ذكية تم التفكير بها بعناية وتشمل حجيرات تخزين في مسند الذراع الأمامي وضمن لوحة القيادة.



وتتبنى شفروليه Groove مفهوم «3S» من العلامة التجارية، وبالتالي فإنها ذكية (Smart) وعصرية (Stylish) ورحبة (Spacious). ولقد أصبحت الآن هذه الـSUV الصغيرة الجديدة كليا متوافرة للبيع في معارض شفروليه الغانم في منطقة الري الدائري الرابع والشويخ والفحيحيل.



قدرات أداء معززة



يتم تزويد شفروليه Groove بمحرك سعة 1.5 ليتر يتصل مع نظام نقل حركة متغيرة باستمرار (CVT)، مما يمنح مستويات أكثر كفاءة من التسارع والتباطؤ وذلك للاستمتاع بتجربة قيادة يومية مع مزيد من النعومة والمتعة.



كما تتميز «Groove» الجديدة كليا عبر الكفاءة الممتازة باستهلاك الوقود والتي تبلغ 15.9 كلم/ل، مما يتيح قطع مسافات أطول عبر كل خزان للوقود، وبالتالي قضاء أوقات أقل عند محطات التعبئة والاستفادة من أوقات أطول للقيام بالأمور المفضلة أكثر.



برنامج تعهد شفروليه



تقدم شفروليه الغانم العديد من المميزات لتعزيز خدمات ما بعد البيع عبر برنامج «تعهد شفروليه» لجميع عملاء شفروليه، حيث يتم توفير الاطمئنان وراحة البال لهم بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكل المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في القيمة والأجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)، خدمة الحجز للخدمة في نفس اليوم، الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات و24 ساعة طوال أيام الأسبوع.