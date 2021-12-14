اتهمت السلطات السورية القوات الأميركية بقتل وخطف عدد من المدنيين السوريين في دير الزور.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص القوات الأميركية خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر أمس في ريف دير الزور الشرقي بمشاركة قوات سوريا الديموقراطية «قسد».



ونقلت الوكالة عن مصادر أن الطائرات الأميركية «نفذت عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا «قسد» المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والأراضي الزراعية ما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة»، مشيرة الى أن القوات الأميركية خطفت خلال مداهمتها المدينة عددا من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



من جهتها، قالت صفحة «فرات بوست» المحلية على موقع فيسبوك، إن عملية الانزال الجوي التي نفذتها «قسد» بدعم من الطيران الأميركي في قرية ابريهة شرقي دير الزور، خلفت ثلاثة قتلى من عائلة واحدة، وهم مدرس في إحدى مدارس القرية إضافة إلى اثنين من أبنائه.



في حين نشر حساب «مراسل الشرقية»، المتخصص بنقل أخبار المنطقة الشرقية في سورية، عبر «تيلغرام»، إن «قسد» اعتقلت مدنيا ينحدر من محافظة إدلب ويعمل بتجارة الأحذية في مدينة البصيرة، إضافة إلى عدد من المدنيين من أبناء المنطقة واقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».



وتأتي العمليات الأمنية من قبل التحالف الدولي و«قسد» في المنطقتين، بعد أيام من هجوم مسلح تعرض له مقر «اللواء الأول» العسكري التابع لـ «قسد»، في منطقة البصيرة شرقي دير الزور.