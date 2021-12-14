يواصل بنك الكويت الوطني حملاته التوعوية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام بالتزامن مع انطلاق موسم البر، وذلك بهدف حماية مرتادي البر والمخيمات البرية وتعزيز الوعي تجاه الحوادث الناجمة عنها.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم بنك الكويت لحملة قوة الإطفاء العام «سلامتكم تهمنا».



وقد قام موظفو البنك الوطني وفريق من قوة الإطفاء العام بزيارة عدد من مواقع التخييم في شمال الكويت لتوزيع حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة لإنذار الحريق.

وستستمر الحملة طوال موسم البر وتهدف إلى زيارة المزيد من المخيمات في مناطق مختلفة في الكويت.



وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني محمد الصراف إن هذه الحملة غير المسبوقة تأتي بالتعاون مع قوة الإطفاء العام لحماية مرتادي البر والوقاية من الحوادث والحرائق في موسم البر.

لطالما كنا من رواد المبادرات التي تواكب موسم البر، وحملتنا هذا العام هدفها ليس فقط حماية المخيمات بل سلامة المرتادين للمخيمات وأمانهم.



وأضاف الصراف أن بنك الكويت الوطني يعتز بالعمل مع قوة الإطفاء العام ويفخر بجهود أبطالها وتفانيهم في رسالتهم، ونحن نتطلع لأن نصل على أبعد ما يمكن من خلال هذه الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه الحوادث والحرائق ورفع مستوى المسؤولية وهذا ما نتطلع إلى ترجمته من خلال انخفاض نسبة الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



بدوره، شكر رئيس قسم التوعية والإرشاد المقدم د.راشد حسن الهلفي مساهمة بنك الكويت الوطني في حملة «سلامتكم تهمنا» ونوه بدور البنك المجتمعي الداعم للحملات التوعوية التي تطلقها قوة الإطفاء العام لما لهذه الحملات من تأثير ومساهمة مباشرة في تقليل نسبة الحوادث.