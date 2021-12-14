يختتم منتخب قطر تحضيراته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري مساء الغد على ستاد الثمامة.



وقد خاض المنتخب القطري تدريباته أمس على ملاعب أسباير بصفوف مكتملة ماعدا بيدرو ميغيل الغائب للإصابة والذي لن يتمكن من إكمال البطولة.



وركز المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز خلال تدريبات الفريق قبل لقاء «محاربي الصحراء» على استشفاء اللاعبين بشكل كبير وكيفية استعادة اللياقة البدنية من جديد بعد المجهود الكبير الذي قدموه خلال المباريات الأربع في البطولة، كما حرص سانشيز على الاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين ومنهم من تعرض لإصابات خفيفة خلال لقاء الإمارات الأخيرة وعلى رأسهم صانع الألعاب أكرم عفيف والمدافع بوعلام خوخي.