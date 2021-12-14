أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، في مؤتمر صحافي، أن مبيعات تذاكر مباريات البطولة تجاوزت 560 ألف تذكرة بعد ختام منافسات الدور ربع النهائي.



وكشفت اللجنة، أن مباراة قطر والإمارات قد شهدت حضور أكثر من 63 ألف مشجع، هو أكبر حضور جماهيري في مباراة لكرة القدم في تاريخ قطر، وقد وصلت المبيعات إلى 67% من إجمالي التذاكر المتاحة لجميع المباريات حتى انتهاء الجولة الأخيرة.



وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، أن إجمالي العاملين في عمليات تنظيم البطولة بلغ 1100 موظف من 54 دولة، كما أسهم 5 آلاف متطوع من 90 دولة في دعم العمليات التشغيلية ومن بينهم 100 متطوع من سلطنة عمان وحدها.



ومن الأرقام التي سجلت في البطولة، هي ارتفاع مبيعات تذاكر مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وأيضا المواجهة المرتقبة بين مصر وتونس غدا في الدور نصف النهائي، حيث تجاوزت نسبة بيع التذاكر في كل من المباراتين 93% من التذاكر المتاحة.



وأشارت الأرقام المعلن عنها خلال المؤتمر الصحافي إلى حصول المشجعين من داخل قطر على 89% من إجمالي التذاكر، بينما جاءت مصر والسعودية في صدارة الدول الأكثر حصولا على تذاكر المباريات من خارج قطر.



وشهدت بطولة كأس العرب إصدار ما يزيد على 760 تصريحا للإعلاميين، إلى جانب 252 تصريحا لتصوير مباريات وفعاليات البطولة.



وشاركت وسائل الإعلام الدولية في تغطية البطولة على نطاق واسع بنسبة تجاوزت ثلاثة أرباع المؤسسات الإعلامية المشاركة، بينما أسهمت وسائل الإعلام المحلية بالنسبة المتبقية.



واستخدم نحو 25% من المشجعين وسائل النقل العام للانتقال بين الاستادات، ومن بينها مترو الدوحة وخدمة الحافلات السريعة، فيما سجلت محطات المترو أكثر من 680 ألف رحلة لحضور الأنشطة والفعاليات التي استضافها كورنيش الدوحة خلال منافسات البطولة، كما فضل حوالي 83% من المشجعين التنقل عن طريق مترو الدوحة لحضور مباراة مصر والسودان في ستاد 974.



ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي الغد، حيث تجمع الأولى بين منتخبي تونس ومصر على ستاد (974)، في الـ 6:00 مساء، والثانية تجمع بين قطر والجزائر في الـ 10:00 مساء على ستاد الثمامة.