الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير العربية انطلاق مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، حيث يلتقي المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مع المنتخب التونسي والذي يقوده الوطني منذر الكبير.



في المقابل، نجد أن لقاء قطر والجزائر تلعب بعقول «إسبانية - جزائرية»، حيث يقود تدريب «العنابي» المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، في حين يقود تدريب منتخب الجزائر مدربه الوطني مجيد بوقرة.



ولعل لقاء الغد بين منتخبي قطر والجزائر، سيكون بمنزلة مواجهة بين بطلي قارتين، حيث توج قطر بلقب كأس أمم آسيا عام 2019 للمرة الأولى في الإمارات، بينما توج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد حسمه للقب بالقاهرة عام 2019 تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي الذي يقود تدريب منتخب «الخضر» الأول.



شهدت منافسات الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة لبطولة كأس العرب صراعا قويا نجحت منتخبات تونس وقطر ومصر والجزائر في حجز مقاعد لها في الدور نصف النهائي.



وخلال الدور ربع النهائي تم تسجيل 16 هدفا في 4 مباريات من إجمالي 77 هدفا خلال البطولة، حيث تم تسجيل 8 أهداف في الشوط الأول لربع النهائي، و4 أهداف في الشوط الثاني و4 أهداف في الأوقات الإضافية.



وكانت مباراة مصر والأردن هي المباراة الأولى التي شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي لينهي المنتخب المصري المباراة بفوزه بنتيجة (3-1) في الشوطين الإضافيين.



في حين كانت مباراة الجزائر والمغرب الوحيدة التي حسمت نتيجتها ركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم التعادل 2-2 في الشوطين الإضافيين.



أما أسرع هدف في ربع النهائي فقد سجله لاعب الإمارات علي سالمين بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب القطري بالدقيقة السادسة، في حين أن أكثر هدف جاء متأخرا تم تسجيله في ربع النهائي فكان من نصيب بدر بانون للمغرب في مرمى الجزائر بالدقيقة 111.



وقد سجل المنتخب القطري أكبر فوز على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة، كما يعد «العنابي» الوحيد بين الأربعة منتخبات المتأهلة للمربع الذهبي الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن حيث صعد للدور ربع النهائي عقب تصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وصاحب خط الهجوم الأقوى بالبطولة برصيد 11هدفا، يليه المنتخبين المصري والتونسي بـ 10 أهداف ثم المنتخب الجزائري بـ 9 أهداف.



وتصدر التونسي سيف الدين الجزيري قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، يليه القطري المعز علي برصيد 3 أهداف.