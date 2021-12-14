بدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في تجهيز الحارس البديل محمد صبحي لحراسة عرين الفراعنة خلال لقاء الغد أمام تونس، وذلك في حالة عدم شفاء حارسه الأساسي محمد الشناوي الذي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية خلال لقاء الأردن الأخير.



وقد تشاور الجهاز الفني مع مدرب الحراس عصام الحضري على تجهيز البديل لخلافة الشناوي في حراسة مرمى المنتخب المصري، حيث يمتلك الفريق حارسين بجانب الشناوي وهما محمد صبحي ومحمود جاد.



وكان المنتخب المصري قد استأنف تدريباته الميدانية مساء أمس، حيث منح كيروش راحة سلبية لجميع لاعبيه عقب نهاية مباراة الأردن، نظرا لحالة الإجهاد التي سيطرت على أغلب لاعبي المنتخب المصري خاصة الأساسيين بعد خوضهم لقاء الأردن الذي امتد إلى شوطين إضافيين، لينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب النشامى بنتيجة 3-1، في الدور ربع النهائي.



وخاض جميع لاعبي المنتخب المصري تدريبات استشفائية خلال الفترة الصباحية في حمام السباحة لفك العضلات.



وعلى صعيد متصل، أكدت نتائج الأشعة التي أجراها ثنائي منتخب مصر، محمد الشناوي وحمدي فتحي، إصابتهما بإجهاد في العضلة الخلفية، في حين مازال المدافع أحمد حجازي تحت التأهل مع احتمالات ضعيفة بلعب اللقاء، بينما تأكد غياب المدافع الآخر أيمن أشرف للإصابة.