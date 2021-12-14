طمأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بخصوص الوضع الصحي ليوسف بلايلي الذي تعرض لضربة خلف الرأس خلال مواجهة المغرب.



ونقل إلى مستشفى سبيتار ليخضع لفحوصات طبية لم تكشف عن أي شيء يدعو للقلق، عكس زميله بغداد بونجاح الذي عليه الخضوع لبروتوكول أكثر صرامة.



وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي عن أن بلايلي شارك في مران الفريق أمس.



هذا، وتحول هدف بلايلي، في مرمى المنتخب المغربي إلى ومضة إشهارية لشركة الطيران القطرية، اذ نال الهدف «الخيالي» إعجاب شركة قطر للطيران الذي اختارته ليكون ومضة إشهارية خاصة بها بشعار «دعه يطير».



وشارك الحساب الرسمي للخطوط الجوية القطرية على موقع «تويتر» بنشر مقطع فيديو منشور على حساب «FIFAWorldCup» الذي يتضمن الهدف «الخرافي» لبلايلي وينتهي بعبارة «دعه يطير».