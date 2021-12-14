«انتخاب ترامب في 2024 سيعني نهاية الديموقراطية الأميركية»
هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا، تؤكد أن نجاح ترامب في انتخابات 2024، ستكون له نتائج كارثية على الولايات المتحدة الأميركية.
«اضطررت للعمل سائق تاكسي، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي»
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، يقول إن سقوط الاتحاد السوفييتي كان كارثة بالنسبة له ولكثير من الروس، حتى انه اضطر للعمل سائق تاكسي ليكسب قوته أحيانا.
«أبحث عن شريكة لحياتي، لكني لا أستطيع مواعدة أحد، بسبب ثرثرة الصحف»
براد پيت، الممثل الأميركي (57 سنة)، يقول إن ثرثرة الصحف تصعب عليه عملية العثور على شريكة حياته.
«أغادر فوكس نيوز، كي ألتحق بشبكة سي إن إن»
كريس والاس، أكثر الصحافيين الأميركيين موثوقية، ومدير المناظرات الرئاسية بين ترامب وهيلاري كلينتون وبايدن، يقرر مغادرة فوكس نيوز، بعد 18 عاما من العمل فيها.