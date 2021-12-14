هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا، تؤكد أن نجاح ترامب في انتخابات 2024، ستكون له نتائج كارثية على الولايات المتحدة الأميركية.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، يقول إن سقوط الاتحاد السوفييتي كان كارثة بالنسبة له ولكثير من الروس، حتى انه اضطر للعمل سائق تاكسي ليكسب قوته أحيانا.

«اضطررت للعمل سائق تاكسي، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي»

«أبحث عن شريكة لحياتي، لكني لا أستطيع مواعدة أحد، بسبب ثرثرة الصحف»