وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا عقدا مع شركة Spatial، وذلك لتوريد معدات وأجهزة تشبيهية للتدريب على طوارئ الأمن والسلامة لأطقم القيادة والرحلات، حيث ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية من شركة Spatial معدات تدريب طوارئ لثلاثة أبواب ذات الجسم العريض، ومدرب قمرة القيادة والخاص بتدريب أطقم قيادة الطائرات، بالإضافة الى ترقية جهاز الطوارئ في طائرات الخطوط الجوية الكويتية ايرباص A320neo.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: تسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن توقيع عقد مع شركة Spatial المزود الرائد عالميا لأجهزة محاكاة طاقم الطائرة والتي تعد من أفضل الشركات المتخصصة في هذا النوع من التدريب والموفرة لأحدث الاجهزة والتقنيات لأطقم قيادة الطائرات، حيث إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية الدؤوب على تطوير وتدريب كوادرها وفق أفضل المعايير العالمية التي تخص قطاع النقل الجوي وتضمن في الوقت ذاته أمن وسلامة الطائرات والركاب.



هذا، وقام بتوقيع العقد ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية، مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومن جانب شركة Spatial العضو المنتدب مارك فان دين بروكي، وذلك بحضور مدير أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب الكابتن علي المري.