99.13 مليون برميل يومياً متوسط الطلب في الربع الأول من العام المقبل



رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وقالت «أوپيك» في تقرير شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي. وذكرت «أوپيك» في التقرير «بعض التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع من 2021 سيحدث بدلا من ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مطرد خلال النصف الثاني من 2022».

وأضافت «علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون طفيفا وقصير الأجل مع تزايد قدرة العالم على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به». وأبقت «أوپيك» على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة، كما أبقت على توقعات نمو الإمدادات في 2022 من خارج المنظمة دون تغيير.

وبالنسبة لعام 2022، تتوقع «أوپيك» مزيدا من النمو في الطلب عند 4.15 ملايين برميل يوميا دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019. وبدأت «أوپيك» وحلفاؤها المعروفون باسم «أوپيك+» في التخلي تدريجيا عن الخفض القياسي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي.

ووافقت «أوپيك+» هذا الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير رغم القلق بشأن المتحور أوميكرون.

وأظهر التقرير أن إنتاج «أوپيك» ارتفع في نوفمبر 290 ألف برميل يوميا إلى 27.72 مليون برميل يوميا بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق، فضلا عن انحسار تعطيلات الإمدادات من نيجيريا.