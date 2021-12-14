ارتفعت تكلفة نقل البضائع جوا حول العالم إلى مستويات قياسية، وسط محاولة الشركات تلبية الطلب المتزايد في الفترة التي تسبق الكريسماس.



وتضاعفت الأسعار عبر مسارات الشحن الجوي الرئيسية التي تربط مراكز التصنيع في الصين بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحسبما ذكرت «فاينانشال تايمز»، ارتفعت الأسعار على المسارات من شنغهاي إلى أميركا الشمالية من 8 دولارات في نهاية أغسطس إلى 14 دولارا للكيلوغرام في الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي جديد متجاوزا السابق البالغ 12 دولارا المسجل عندما ضرب الوباء سلاسل التوريد للمرة الأولى في أوائل 2020.

وبناء على بيانات «بلطيق إكستشنج إيرفرايت» ومزودة بيانات الشحن الجوي «تي إيه سي فرايت»، شهدت المسارات من هونغ كونغ إلى أوروبا والولايات المتحدة، وبين فرانكفورت وأميركا الشمالية ارتفاعات مماثلة.



ودائما، تصبح سلاسل التوريد في أوج نشاطها خلال الربع الرابع بسبب مبيعات الجمعة السوداء، والكريسماس، ولكن ذلك الارتفاع الموسمي في الطلب يأتي مع تعرض الصناعة بالفعل لضغوط هائلة.