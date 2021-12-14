هبطت أسعار النفط بفعل مخاوف جديدة متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 78 سنتا أي بنسبة 1% إلى 74.37 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.0% إلى 70.95 دولارا للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

وعوض الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر . قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي رصد في أكثر من 60 دولة يشكل «خطرا عالميا كبيرا» مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته مازالت محدودة.

وقالت جامعة أوكسفورد إن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون. وستجتمع مجموعة أوپيك+ التي تضم أوپيك ومنتجين آخرين يوم الرابع من يناير المقبل لتحديد السياسة الإنتاجية.