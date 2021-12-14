تعرضت القاعدة الأميركية في حقل «العمر» النفطي بريف دير الزور الشرقي، لقصف صاروخي مجهول المصدر.



وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتخذها الجيش الأميركي في حقل العمر، أكبر حقول النفط السورية، مقرا له ولقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في محيط القاعدة، سماع دوي أربعة انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي. وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع لقوات الاحتلال الأميركي نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.



وسبق القذائف التي انهالت على القاعدة الأميركية في حقل العمر، هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة لفصائل مدعومة من قبل اميركا في بلدة ذيبان بالقرب من حقل العمر.



وفي سياق متصل، أكد مصادر «سبوتنيك» على انتشار مسلحين من قوات سوريا الديموقراطي «قسد» التي يسيطر عليها الاكراد في بلدة البصيرة على مقربة من حقل العمر، فيما يبدو أنه تحضير لمداهمات أو عمل عسكري في المنطقة التي تعرضت لعملية إنزال جوي فجر أمس أسفرت عن مقتل ثلاثة واعتقال سبعة آخرين، اتهمتهم قسد بالانتماء لداعش.