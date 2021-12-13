

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 413760.



وقال المتحدث باسم ""الصحة" د. عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410930 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.32 %.



وأوضح السند أنه لم يتم تسجل اي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2466 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ حالتين فقط في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 364 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 14.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 23342 ليصبح مجموع الفحوصات 5594468، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.21 في المئة.