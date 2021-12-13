أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد سلسلة إجراءات جديدة تتضمن موعد الانتخابات التشريعية واستفتاء على إصلاحات دستورية .



وألقى سعيد كلمة خاطب فيها التونسيين لكي لا يبقوا "تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام". وقال : "لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائدا في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوما بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم.



وأعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

وأكد سعيد أنه قرر إبقاء عمل برلمان البلاد معلقا، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم استشارة إلكترونية وشعبية بداية من 1 يناير 2022، مبينا أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.



وإلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 مارس 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.



وأوضح أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، مهمات تأليف مقترحات خاصة بإصلاحات دستورية وستنهي أعمالها قبل يونيو القادم.



وأعلن أنه من المخطط عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، ليتم تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022.



وفي سياق متصل، أكد سعيد أنه سيؤسس لمصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام، على أن يقوم من أدينوا بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمار في أكثر المناطق فقرا داخل البلاد.



وشدد سعيد على أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها منذ الثورة التونسية، مطالبا القضاء بأن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام، مشيرا إلى أنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق للتصوّر الذي تم الاعلان عنه مذ سنة 2012، حيث يتم ترتيب المتهمين والتي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا على أن يقوم الأكثر تورطا بمشاريع تعود إلى الدولة وإلى الأهالي، مشددا على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.

وطالب سعيّد، بتنفيذ كل هذه المواعيد حتى تعودة السيادة إلى الشعب، مشدّدا على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.

وكان سعيد ترأس اجتماعا وزاريا اعلن خلاله عزمه اتخاذ سلسلة تدابير لاعادة السلطة للشعب.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.