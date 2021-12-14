تعقد اجتماعات الدورة الـ42 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المملكة العربية السعودية في الرياض اليوم الثلاثاء، وسط تطلعات لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والترابط والتكامل بين دول المجلس.

وسيناقش قادة المجلس خلال أعمال الدورة القضايا المدرجة على جدول الأعمال لا سيما التحديات السياسية والأمنية التي تفرض على مجلس التعاون تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه.

وتعقد القمة الخليجية ال42 وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة الى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.

كما تعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مما يستدعي مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية الشقيقة لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض امس الاول الأحد الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون فيما صرح وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بأن القادة سيناقشون موضوعات حساسة بالأمن الاقليمي وأمن المنطقة الى جانب كيفية تعزيز أواصر التعاون بالذات في الجانب التنموي والاقتصادي لدفع مسيرة الخليج الموحدة الى الامام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج فيما يتعلق بالرخاء والتنمية التي نعيشها.

وتأتي هذه القمة بعد جولة خليجية قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استمرت خمسة أيام أكدت الحرص على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وسيترأس ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية ال42 فيما سيترأس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وفد بلاده.

كما سيرأس امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وفد بلاده وسيترأس وفد الامارات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيما سيترأس الوفد العماني نيابة عن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.