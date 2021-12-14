تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة قال في مقدمته: باتت القضية الإسكانية تشكل هما رئيسا يشغل هاجس عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن العمر، في ظل وجود العديد من الأرضي التي من شأنها أن تحل أزمة كبيرة تواجه المواطنين منتظري الرعاية السكنية، وذلك في حال الإفراج عنها من الجهات التابعة لها.

ومن إحدى الأراضي التي من المؤكد أن تنهي جزءا كبيرا من المعاناة الإسكانية للمواطنين والتي طرأ عليها خلاف بين جهات عدة حول الإفراج عنها أرض غرب هدية وذلك منذ أعوام عدة ماضية، ومن الضروري أن تسعى الحكومة جاهدة إلى سرعة الإفراج عنها وتسليمها للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين.



كما أن هناك معلومات تفيد أن أرض غرب هدية لا توجد فيها عوائق أو حاجة لدى الجهات الخاضعة لها ويمكن تلافي أي معوقات في سبيل تخصيصها للرعاية السكنية، ونص الاقتراح على ما يلي:



التنازل عن أرض غرب هدية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.