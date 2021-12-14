السليماني: الجناح عكس الصورة المشرقة للكويت ومزج بين الماضي والمستقبل

عبدالعزيز الفضلي

قام وفد من وزارة التربية بزيارة الى جناح دولة الكويت في معرض إكسبو في دبي 2020 واطلع على التجربة المميزة لأقسام الجناح الذي عبر عن الرؤية المستقبلية لدولة الكويت ممزوجة بالتاريخ والتراث بطريقة مشوقة .

وقال رئيس وفد وزارة التربية مدير إدارة التقنيات التربوية الدكتور غانم السليماني إن " الجناح يعتبر من الاجنحة المميزة في معرض إكسبو 2020 ويحظى بزيارات كثيرة من قبل الزوار الذين يحرصون على مشاهدة جناح الكويت، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الإعلام الذين قدموا صورة مشرقة للكويت نتيجة حرصهم على إيصال المعلومات للزوار وتقديم صورة تعكس التاريخ والتراث الأصيل للكويت إلى جانب الرؤية المستقبلية بقيادة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهد الامين الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله .

واشاد السليماني بحرص وزارة التربية التي شاركت بجناح من خلال تجسيد الحياة الفطرية الطبيعة في دولة الكويت حيث قدم قطاع التنمية التربوية والانشطة ( إدارة التقنيات التربوية المتحف العلمي التربوي )مجموعه من المحنطات من حيوانات وطيور التي تعيش على أرض الكويت حيث تشكل البيئة الطبيعية في الكويت أرض خصبة للكائنات الفطرية وتعد من أهم مسار الطيور المهاجرة .

وثمن السليماني حرص وزير التربية الدكتور علي المضف ووكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب والوكيل المساعد للتنمية التربوية فيصل المقصيد على تواجد وزارة التربية في المحافل الدولية للاستفاده من الخبرات والتجارب الى جانب نقل تجربة الكويت في التعليم في كافة قطاعاتها المختلفة مشيدا بجهود العاملين في إدارة التقنيات التربوية بالمتحف العلمي التربوي الذين بذلوا جهودا كبير لانجاح المشاركة في جناح الكويت.

وبارك السليماني للمفوض العام لجناح دولة الكويت في المعرض منيرة الهويدي ومدير الجناح الدكتور بدر المشعان ولجميع العاملين لتخطي عدد زوار جناح الكويت حاجز المليون ومن حسن الطالع انه تزامن مع زيارة وفد وزارة التربية.

وضم الوفد مدير إدارة التقنيات التربوية الدكتور غانم السليماني ومن المتحف العلمي التربوي الموظفتان مريم السلطاني وحنان الحداد ومحمد العضيلة من مكتب وزير التربية.