بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها مملكة البحرين في عهد جلالته الميمون، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سموالشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.



