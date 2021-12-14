أعلنت المؤسسـة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعـة الثامنة من الضاحية التـاسـعــة من قسائم جـنوب مدينة صبـاح الأحــمد والتي تشتمـل علـى 115 قسـيمـة بمساحـة 400م للمخـصص لهم حتى تاريـخ 21/10/2013.

في ما يلي الأسماء:

٭ محمد راشد علي سالم المري

٭ محمد عبدالله محمد الهاجري

٭ عبدالعزيز مساعد محمد القديفي

٭ طارق علي صالح الملا

٭ محمد يعقوب يوسف محارب المحارب

٭ شعيب عبدالله حسن البلوشي

٭ خالد يوسف خالد المفرج

٭ عبدالله محمد ناصر العجمي

٭ نواف علي محمد العجمي

٭ خالد عواض تميم المطيري

٭ خلف جاسم محمد الفهد

٭ احمد عبدالله محمد الناصر

٭ حسن محمد ظافر العجمي

٭ محمد عبدالله محمد حيات

٭ هلال حمدان عوض المطيري

٭ خالد سبعان عمر ال دريع

٭ ابداح فالح محمد الهاجري

٭ عبدالله محمد عبدالله الكندري

٭ حمد علي غازي العازمي

٭ سند حنيف سند الهاجري

٭ محمد عبدالرحمن ماجد الشايع

٭ رشيد عبدالهادي فالح الهاجري

٭ محمد فضل محمد حسين

٭ عبدالناصر هاني عبدالكريم جراغ

٭ نايف سالم هادي المري

٭ سعود خالد سالم المسعود

٭ مبارك باسم مبارك المونس

٭ مهدي خليل ابراهيم اسود

٭ عبدالله محمد عبدالله الذروه

٭ خالد يوسف عبدالله الجلال

٭ خالد فهيد حمود العازمي

٭ محمد مهنا عبدالله الهاجري

٭ ناصر راشد عبدالله السبيعي

٭ سلطان حشان ظافر العجمي

٭ عقيل يوسف عبدالله ابوصخر

٭ نايف عقيل سعد القحطاني

٭ خالد حردان محمد العنزي

٭ ناصر رفاعي محمد الشليمي

٭ عمر عبدالله اسماعيل العبدالله

٭ سالم ثنيان محمد العراده

٭ علي مبارك مطلق الهاجري

٭ خالد جاسم محمد السند

٭ ريكان محمد سالم العجمي

٭ نواف فليح ناصر سعد

٭ ثامر محمد غلوم حسين

٭ محمد جاسم محمد المنصور

٭ خالد فهيد محمد العجمي

٭ بدر سالم غانم العازمي

٭ وليد خالد احمد شهاب

٭ عبدالعزيز خالد يعقوب المختار

٭ مصبح علي مصبح الشبو

٭ محمد حيدر علي دشتي

٭ سلمان داود علي مراد

٭ ناصر دودان ناصر العازمي

٭ محمد سعيد علي جاسم

٭ حسين حامد محمد عريان

٭ فهد عبدالرحمن صالح المولي

٭ فراج ماكن مشرع السبيعي

٭ ناصر بدر لافي السليماني

٭ عبدالعزيز بدر رمضان الهاجري

٭ علي غريب حسين ابل

٭ مشاري عادل حسين امير

٭ منصور حاتم مبارك المنصور

٭ محمد ابراهيم مطر الحردان

٭ راشد فالح محمد العجمي

٭ بدر فؤاد بدر الشطي

٭ عبدالله مبارك سيف السيف

٭ مصطفى مكي عبدالله الصيرفي

٭ جزاع احمد عبدالرزاق الملا

٭ عبدالرحمن حسين مال الله مال الله

٭ سلمان شافي هادي العجمي

٭ شاهين سعد عبدالله الغانم

٭ عجيل احمد صالح العجيل

٭ احمد عبدالرضا حسين مراد

٭ يعقوب يوسف حسن حسين

٭ ابراهيم محمد احمد الكندري

٭ بدر ناصر احمد العصيمي

٭ خالد جمال عبدالوهاب السميط

٭ مبارك سلمان مبارك اللميع

٭ صلاح سعيد عوض العجمي

٭ يوسف سامي عبدالرزاق الزيد

٭ مسعود حبيب عبدالكريم جراغ

٭ حمد خالد عبدالله الكندري

٭ محمد عبدالله شاجع العجمي

٭ ناصر علي سيف العازمي

٭ فهد فيصل عبدالله مزيعل

٭ فيصل غازي عبدالهادي البحيري

٭ خالد جميل محمد الفودري

٭ محمد يوسف سالم الشامي

٭ ظاهر حمود ظاهر العازمي

٭ محمد صالح سعود العازمي

٭ حمد محمد مبارك العجمي

٭ حسين عبدالرضا محمد عبدالله

٭ حسن فائق زيد الكاظمي

٭ عبدالعزيز عبدالله سعدي الحربي

٭ ايمن عبدالله حسن العوضي

٭ سعود محمد سعود الحوال

٭ سلطان فيحان متعب المطيري

٭ عبدالرحمن خلف عيد الجبيلان

٭ مصطفى عبدالعزيز عبدالمحسن الشطي

٭ بدر احمد طه الانصاري

٭ عبدالله خالد حسن الحسن

٭ جاسم محمد عباس عيدان

٭ حيدر حسن عبدالملك بهمن

٭ عبدالعزيز حسين علي العنزي

٭ مصطفى عبدالامير وائل المهنا

٭ خالد محمد طالب وحيدي

٭ محمد اسماعيل حسين السيد هاشم

٭ فهد صالح علي المري

٭ خالد حامد عواد الهطلاني

٭ فالح سعود فالح الهاجري

٭ عبدالرحمن علي عبدالحميد الصالح

٭ مسفر محمد فهد العجمي

٭ عيسى حسين عبدالله رمضان

٭ عصام خلف عبيد الميع