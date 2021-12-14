أعلنت المؤسسـة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعـة الثامنة من الضاحية التـاسـعــة من قسائم جـنوب مدينة صبـاح الأحــمد والتي تشتمـل علـى 115 قسـيمـة بمساحـة 400م للمخـصص لهم حتى تاريـخ 21/10/2013.
في ما يلي الأسماء:
٭ محمد راشد علي سالم المري
٭ محمد عبدالله محمد الهاجري
٭ عبدالعزيز مساعد محمد القديفي
٭ طارق علي صالح الملا
٭ محمد يعقوب يوسف محارب المحارب
٭ شعيب عبدالله حسن البلوشي
٭ خالد يوسف خالد المفرج
٭ عبدالله محمد ناصر العجمي
٭ نواف علي محمد العجمي
٭ خالد عواض تميم المطيري
٭ خلف جاسم محمد الفهد
٭ احمد عبدالله محمد الناصر
٭ حسن محمد ظافر العجمي
٭ محمد عبدالله محمد حيات
٭ هلال حمدان عوض المطيري
٭ خالد سبعان عمر ال دريع
٭ ابداح فالح محمد الهاجري
٭ عبدالله محمد عبدالله الكندري
٭ حمد علي غازي العازمي
٭ سند حنيف سند الهاجري
٭ محمد عبدالرحمن ماجد الشايع
٭ رشيد عبدالهادي فالح الهاجري
٭ محمد فضل محمد حسين
٭ عبدالناصر هاني عبدالكريم جراغ
٭ نايف سالم هادي المري
٭ سعود خالد سالم المسعود
٭ مبارك باسم مبارك المونس
٭ مهدي خليل ابراهيم اسود
٭ عبدالله محمد عبدالله الذروه
٭ خالد يوسف عبدالله الجلال
٭ خالد فهيد حمود العازمي
٭ محمد مهنا عبدالله الهاجري
٭ ناصر راشد عبدالله السبيعي
٭ سلطان حشان ظافر العجمي
٭ عقيل يوسف عبدالله ابوصخر
٭ نايف عقيل سعد القحطاني
٭ خالد حردان محمد العنزي
٭ ناصر رفاعي محمد الشليمي
٭ عمر عبدالله اسماعيل العبدالله
٭ سالم ثنيان محمد العراده
٭ علي مبارك مطلق الهاجري
٭ خالد جاسم محمد السند
٭ ريكان محمد سالم العجمي
٭ نواف فليح ناصر سعد
٭ ثامر محمد غلوم حسين
٭ محمد جاسم محمد المنصور
٭ خالد فهيد محمد العجمي
٭ بدر سالم غانم العازمي
٭ وليد خالد احمد شهاب
٭ عبدالعزيز خالد يعقوب المختار
٭ مصبح علي مصبح الشبو
٭ محمد حيدر علي دشتي
٭ سلمان داود علي مراد
٭ ناصر دودان ناصر العازمي
٭ محمد سعيد علي جاسم
٭ حسين حامد محمد عريان
٭ فهد عبدالرحمن صالح المولي
٭ فراج ماكن مشرع السبيعي
٭ ناصر بدر لافي السليماني
٭ عبدالعزيز بدر رمضان الهاجري
٭ علي غريب حسين ابل
٭ مشاري عادل حسين امير
٭ منصور حاتم مبارك المنصور
٭ محمد ابراهيم مطر الحردان
٭ راشد فالح محمد العجمي
٭ بدر فؤاد بدر الشطي
٭ عبدالله مبارك سيف السيف
٭ مصطفى مكي عبدالله الصيرفي
٭ جزاع احمد عبدالرزاق الملا
٭ عبدالرحمن حسين مال الله مال الله
٭ سلمان شافي هادي العجمي
٭ شاهين سعد عبدالله الغانم
٭ عجيل احمد صالح العجيل
٭ احمد عبدالرضا حسين مراد
٭ يعقوب يوسف حسن حسين
٭ ابراهيم محمد احمد الكندري
٭ بدر ناصر احمد العصيمي
٭ خالد جمال عبدالوهاب السميط
٭ مبارك سلمان مبارك اللميع
٭ صلاح سعيد عوض العجمي
٭ يوسف سامي عبدالرزاق الزيد
٭ مسعود حبيب عبدالكريم جراغ
٭ حمد خالد عبدالله الكندري
٭ محمد عبدالله شاجع العجمي
٭ ناصر علي سيف العازمي
٭ فهد فيصل عبدالله مزيعل
٭ فيصل غازي عبدالهادي البحيري
٭ خالد جميل محمد الفودري
٭ محمد يوسف سالم الشامي
٭ ظاهر حمود ظاهر العازمي
٭ محمد صالح سعود العازمي
٭ حمد محمد مبارك العجمي
٭ حسين عبدالرضا محمد عبدالله
٭ حسن فائق زيد الكاظمي
٭ عبدالعزيز عبدالله سعدي الحربي
٭ ايمن عبدالله حسن العوضي
٭ سعود محمد سعود الحوال
٭ سلطان فيحان متعب المطيري
٭ عبدالرحمن خلف عيد الجبيلان
٭ مصطفى عبدالعزيز عبدالمحسن الشطي
٭ بدر احمد طه الانصاري
٭ عبدالله خالد حسن الحسن
٭ جاسم محمد عباس عيدان
٭ حيدر حسن عبدالملك بهمن
٭ عبدالعزيز حسين علي العنزي
٭ مصطفى عبدالامير وائل المهنا
٭ خالد محمد طالب وحيدي
٭ محمد اسماعيل حسين السيد هاشم
٭ فهد صالح علي المري
٭ خالد حامد عواد الهطلاني
٭ فالح سعود فالح الهاجري
٭ عبدالرحمن علي عبدالحميد الصالح
٭ مسفر محمد فهد العجمي
٭ عيسى حسين عبدالله رمضان
٭ عصام خلف عبيد الميع