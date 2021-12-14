عبدالعزيز الفضلي

أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية بمتابعة الإجراءات الخاصة المتعلقة بنقل وتجديد وإلغاء الإقامة للعاملين غير الكويتيين "الوافدين" بالمنطقة التعليمية والمدارس التابعة لها إلى أقسام الإجازات والدوام بالمناطق التعليمية .

ودعا القطاع الاداري في كتاب تلقت "الأنباء" نسخة منه المناطق التعليمية اتخاذ ما يلزم نحو توفير ( إسم مستخدم + كلمة مرور ) لشؤون الإقامة من قبل وزارة الداخلية لكل منطقة تعليمية مشيراً الى أننا بصدد مخاطبة وزارة الداخلية بشأن توفير رقم (مشغل) ADMIN جديد عدد " 6 “ اسم مستخدم في كل منطقة تعليمية من المناطق التعليمية الستة وعليه يرجى التكرم بالإيعاز لجهات الإختصاص لديكم بكافة المناطق التعليمية وبشكل عاجل بسرعة تزويدنا بأسماء المرشحين والبيانات الخاصة بهم والتي تشتمل على اسم المرشح ، الجنسية، رقم الهاتف ، البريد.