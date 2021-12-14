تستعد الإعلامية سيدرا سامر لتصوير برنامج جديد يحمل عنوان «شخصيات من الإمارات»، سيبث عبر «الإمارات نيوز»، تستضيف من خلاله أبرز الشخصيات في دولة الإمارات، وقالت سامر ان البرنامج يسلط الضوء على الشخصيات الناجحة التي اقترن اسمها بالنجاح والتفوق في الإمارات، والتي تمكنت من تحقيق إنجازات متنوعة في مختلف المجالات.



وتوقعت «سامر» أن يحظى البرنامج بنسبة كبيرة من المتابعة، وأن يحقق نجاحا يتناسب وحجم المواضيع التي يتناولها.



وتابعت: «أحضر جيدا لهذا البرنامج، وأنتظر الظهور من خلاله بفارغ الصبر، وأتمنى أن يلقى استحسان وإشادة الجمهور والمتابعين».



من جهة أخرى، شددت سامر على أن المتابع العربي يستحق أن يبذل الإعلام جهدا كبيرا لتقديم البرامج التي يحتاجها، معتبرة أن البرامج التعليمية أكثر الأنواع التي يحتاجها الجمهور حاليا.



وقالت: «إرضاء الجمهور أصبح صعبا نوعا ما، لأن المتابع العربي ذكي، كما يحتاج إلى الترفيه والفائدة في آن واحد، لذا يجب أن تركز البرامج على كيفية العيش، لتعليم الناس كيف يتأقلمون مع شتى الظروف».



واختتمت الإعلامية المتميزة بالتأكيد على أهمية الإطلالة الجميلة للمذيعة، مشددة على أن الثقافة ضرورية للغاية، إضافة إلى القراءة والاطلاع، حتى تضمن الإعلامية الاستمرار في التألق والنجاح.