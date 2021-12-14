بحفظ الله ورعايته غادر البلاد عصر اليوم ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي و وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.