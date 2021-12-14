انسحبت البريطانية إيما رادوكانو من بطولة استعراضية للتنس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الاسبوع، وذلك بعدما جاءت عينتها إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، سافرت إلى الإمارات للمشاركة في البطولة التي يطلق عليها اسم "بطولة مبادلة للتنس"، حيث كان من المقرر أن تواجه البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بينسيتش يوم الخميس المقبل.



وسيكون على رادوكانو أن تقضي فترة عزل بدلا من المنافسة في البطولة، بشرط عدم معاناتها من أمراض مزمنة، بحيث لا يؤثر ذلك على خططها للسفر إلى أستراليا للمشاركة في أول بطولة من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لعام .2022



وقالت لاعبة التنس البالغة من العمر 19 عاما، في بيان صدر عن المنظمين: "كنت أتطلع حقا للعب أمام الجماهير هنا في أبو ظبي، لكن للأسف بعدما جاءت عينتي إيجابية لفيروس كورونا المستجد سأضطر إلى تأجيل تلك الفرصة، لقد تم عزلي وفقا للقواعد وأتمنى أن أكون قادرة على العودة قريبا".



وسيتسبب ذلك في تعطيل مسار رادوكانو استعدادا لأول موسم كامل لها في تنس المحترفين، حيث سيتأخر موعد أول تدريب لها مع المدرب الجديد توربين بيلتز.



وستفوت لاعبة التنس الشابة أيضا فرصة التواجد في جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لشخصية العام الرياضية، حيث تعد مرشحة بقوة للفوز بالجائزة.