أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه تم تعيين فلاديمير كيريينكو نجل سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، رئيسا لشبكة " فكونتاكتي" أكبر شبكة روسية للتواصل الاجتماعي بعد أن بسطت الشركات المرتبطة بشركة "جازبروم بي جيه أس سي" سيطرتها عليها .



ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة ، أنه تم تعيين كيريينكو الابن/ 38 عاما / ،الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس شركة روستليكوم المملوكة للدولة ،رئيسا تنفيذيا للشبكة المعروفة اختصارا باسم "في كيه".



وبذلك يحل كيريينكو محل بوريس دوبرودييف، نجل أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في التلفزيون الرسمي والذي كان قد أعلن استقالته الجمعة الماضية.



وتأسست شبكة "فكونتاكتي" عام 2006، ويبلغ جمهورها اليومي عشرات ملايين المستخدمين، لتنافس بذلك القنوات التلفزيونية الاتحادية، ولا سيما بين الشباب.



ويأتي هذا التحول الإداري بعد أن بسطت شركتان تابعتان لشركة جازبروم السيطرة على شركة تمتلك 57% من أسهم شبكة "في كيه" ، وهي المجموعة المعروفة سابقا باسم "ميل آر يو".