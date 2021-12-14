أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين أول/أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد.



وتراجع معدل البطالة في الأشهر من آب/أغسطس وحتى تشرين أول/أكتوبر بـ 4ر0% عن الأشهر الثلاثة السابقة إلى 2ر4%. وجاء المعدل متماشيا مع توقعات الخبراء.



وارتفع معدل التوظيف بنسبة 2ر0% على أساس فصلي إلى 5ر75% .



وخلال الأشهر الثلاثة حتى تشرين أول/أكتوبر، ارتفع متوسط الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 9ر4% عن العام السابق ، وهو أكبر من توقعات الخبراء عند متوسط ارتفاع بـ 6ر4% .



وأظهرت البيانات أن عدد الوظائف الشاغرة واصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في الفترة من أيلول/سبتمبر لتشرين ثان/نوفمبر إلى مليون و219 ألف وظيفة.