ذكرت تقارير صحفية في بولندا أن ثلاثة من لاعبي ليجيا وارسو البولندي لكرة القدم تعرضوا للاستهداف من قبل الجماهير ، وهم على متن حافلة الفريق في أعقاب الخسارة أمام فيسلا بلوك بهدف دون رد.



وأشارت بوابة "إنتريا" الرياضية الإلكترونية إلى أن رافاييل لوبيز ولوكويناس ومهير إميرلي تعرضوا للهجوم من قبل الجماهير عقب الخسارة.



وكتبت شرطة وارسو عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن مجموعة من الأشخاص منعوا حافلة الفريق من دخول ملعب التدريبات ، لكنهم تواروا عن الأنظار بمجرد وصول الشرطة.



وأكدت الشرطة أنها ليس لديها معلومات بشأن تعرض ثلاثة من لاعبي وارسو للاستهداف من قبل الجماهير.



واستقال مدرب وارسو عقب المباراة في الوقت الذي لم يعلق فيه النادي على هذه الواقعة بعد.