أصبحت الألمانية كلاوديا بيشتاين بطلة التزلج السريع أول سيدة في التاريخ تشارك في ثمان نسخ من الأولمبياد الشتوي وذلك بعد تأهلها إلى أولمبياد بكين .2022



وحلت بيشتاين 49/ عاما/ في المركز الحادي عشر خلال سباق كأس العالم أمس الأحد في كالجاري، والذي فازت خلاله بتصنيف سباق السرعة لتحصل على القدر الكافي من النقاط للتأهل بين 24 رياضية إلى أولمبياد بكين التي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى 20 شباط/فبراير المقبل.



وقالت الألمانية المخضرمة بيشتاين "هذه بالتأكيد نقطة مضيئة في مسيرتي الرياضية ، كنت أود أن أحضن العالم بأسره عندما بات واضحا أنه بات بمقدوري المشاركة في الأولمبياد للمرة الثامنة".



وخرجت بيشتاين من المربع الذهبي لكأس العالم لكنها صعدت للنهائي عقب قبول احتجاج فريقها بسبب تعرضها للإعاقة من قبل متزلجة أخرى.



وتعتبر بيشتاين اللاعبة الألمانية الأكثر حصدا للميداليات في الأولمبياد الشتوي برصيد خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.



وسجلت بيشتاين ظهورها الأول في دورة الألعاب الشتوية عام 1992 وحصدت أخر ميدالية لها في نسخة .2006



ولم تتأهل بيشتاين إلى أولمبياد فانكوفر 2010 بسبب عقوبة تتعلق بشكوك حول مستويات الدم لديها، وهي القضية التي استمرت لأعوام وتم نظرها أمام القضاء الألماني.