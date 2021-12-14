أرسلت الصين إلى المدار قمرا صناعيا جديدا لنقل البيانات، من "مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية" في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه قد تم إطلاق القمر "تيانليان II02- " في الساعة 0900 صباحا بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش3- بي".

وتعد هذه المهمة رقم 401 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".



يذكر أن "تيانليان II02- "، الذي طورته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، يمثل الجيل الثاني من الأقمار الصناعية لترحيل البيانات في البلاد، والذي سيقوم بنقل البيانات لسفن الفضاء ومختبرات الفضاء ومحطة الفضاء المستقبلية.



وقالت الشركة في بيان لها إن القمر الصناعي سيقدم أيضا خدمات نقل البيانات للأقمار الصناعية التي تدور في مدارات منخفضة ومتوسطة، وسيُستخدم لتتبع ومراقبة عمليات إطلاق المركبات الفضائية.



ويتمتع القمر الصناعي الذي تم إطلاقه ، بالمقارنة مع سابقه "تيانليان II01-"، بقدرة معززة لخدمة مستخدمين متعددين، ويمكنه العمل

بشكل أفضل في مواقع مدارية مختلفة.



وكانت الصين أطلقت أول قمر صناعي من سلسلة تيانليان في 25 نيسان/أبريل من عام .2008