دعا بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب موظفيه في العاصمة البريطانية لندن إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك في مقدورهم، في الوقت الذي عدلت فيه كبرى المؤسسات العاملة في حي المال بالعاصمة البريطانية "سيتي أوف لندن" نظم عملها تماشيا مع

أحدث توجيهات حكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة وجهها البنك الأمريكي إلى موظفيه في لندن الأسبوع الماضي القول "هؤلاء الذين يمكنهم العمل من المنزل بكفاءة عليهم القيام بذلك اعتبارا من يوم الاثنين". في الوقت نفسه ستظل فروع البنك مفتوحة أمام الموظفين الذين لا يحتاجون إلى العمل من المكاتب. وسيبقي البنك على إجراءات السلامة والوقاية بما فيها برنامج تحليل الكشف عن الفيروس في مقار العمل وارتداء الأقنعة الطبية والتباعد بين المكاتب.



وأشارت بلومبرج إلى أن المؤسسات العاملة في "سي أوف لندن" عدلت قواعد عملها بعد تشديد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقواعد مواجهة الجائحة للحد من انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.



كانت بنوك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وسيتي جروب قد طالبت موظفيها بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا.