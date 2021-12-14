أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على وضع حجر الأساس لإقامة أكبر مركز للبيانات الرقمية في موريتانيا، والذي سيضمن استقلال البلاد كليا عن الخارج في استضافة البيانات الرقمية واستكمال السيادة الرقمية.



وبحسب بيان أصدرته وزارة التحول الرقمي، فإن هذا المركز سيعزز الامتثال لمعايير الأمن، وتمكين وزارة التحول الرقمي الجديدة من أداة أساسية لضمان التحول الرقمي، ورقمنة القطاع العام في إطار من الأمن المعلوماتي والجودة، وتخصيص خدمات الاستضافة بما يراعي ميزات القطاع الخاص.



وأوضح البيان أن الغلاف المالي لهذا المشروع الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 480 يوما، يبلغ 8 مليون و 390 ألفا و 654 دولار أمريكي.



وتضم حزمة المشاريع الرقمية للحكومة الموريتانية اقتناء نظام إنترنت حكومي للتواصل المرئي بين صناع القرار يضمن التشغيل البيني والربط اللحظي بين رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى و35 قطاعا وزاريا ومرفقا استراتيجيا، بما يعزز التعاون وتنسيق الأعمال الحكومية عبر نظام الاتصال المرئي خصوصا في حالات التباعد بين صناع القرار لأي سبب من الأسباب.



كما ستوفر هذه المنصة رفع مستوى التعاون الآمن عن بعد بين كبار المسؤولين العموميين، وإدخال ممارسات جديدة في مجال الحكومة

الإلكترونية.



وأنشأت الحكومة الموريتانية موخرا وزارة تعنى بالتحول الرقمي مهمتها المساهمة في ربط البلاد بالعالم عبر التقنيات الحديثة وتسريع وتيرة النمو والاعتماد على التقدم الحاصل في مجال تقنيات الإعلام والاتصال.