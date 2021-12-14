انتهت مرحلة الجمود السياسي التي استمرت شهورا في بلغاريا بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة هذا العام ، وذلك بعدما صوت البرلمان بالموافقة على تنصيب حكومة من أربعة أحزاب.



ورفعت حكومة الائتلاف الجديدة شعار :"عدم التسامح مطلقا مع الفساد" .

يشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد كيريل بيتكوف/ 41 عاما/ تخرج في جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة وكان يرأس وزارة الاقتصاد بشكل مؤقت . ويشغل بيتكوف منصب الرئيس المشارك لحزب جديد لمكافحة الفساد يسمى "نواصل التغيير".



وقال بيتكوف إن مكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات قضائية مطلوبة بشكل عاجل هي من أولويات حكومته . كما أعلن أن من أولوياته أيضا معالجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء.



وأضاف بيتكوف " إن اليوم هو يوم مهم لمواصلة التحول " .



وسيتولى آسين فاسيليف الرئيس المشارك لحزب "نواصل التغيير"، منصب وزير المالية الجديد في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي .



وستتولى تيودورا جينتشوفيسكا، خريجة الأكاديمية العسكرية في صوفيا، التي عملت مؤخرا في مكتب الرئاسة، منصب وزيرة الخارجية.



وتعهد بيتكوف بمواصلة سياسة "حسن الجوار وتطوير العلاقات مع مقدونيا الشمالية".