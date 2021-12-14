دعا أكثر من 50 من الحائزين على جائزة نوبل الاثنين إلى خفض كبير في الإنفاق العسكري لصالح صندوق عالمي مخصص للأوبئة والاحتباس الحراري والفقر المدقع.

الإنفاق العسكري، الذي يسجل زيادة في جميع أنحاء العالم، تضاعف منذ عام 2000 وبلغ 2000 مليار سنويًا، كما أكد الموقعون وغالبيتهم العظمى من العلماء في الكيمياء أو الفيزياء أو الطب.



وذكروا في بيان "كل حكومة تتعرض لضغوط لزيادة إنفاقها العسكري لأن الحكومات الاخرى تفعل ذلك". كما شجبوا "الهدر الهائل للموارد التي يمكن استخدامها بشكل أكثر ذكاء".



وهكذا اقترح حائزو نوبل أن "تتفاوض حكومات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على خفض مشترك في إنفاقها العسكري بنسبة 2% سنويًا لمدة 5 سنوات"، وبذلك سيتم الحفاظ على التوازنات الرئيسية بين القوى، تمامًا مثل الردع النووي.



وقالوا إن الاتفاقية ستساعد على "خفض العداء وبالتالي الحد من مخاطر الحرب" مؤكدين أن "منافع السلام" ستحرر بحلول عام 2030 حوالى 1000 مليار دولار. واقترحوا أن يتم توزيع نصف هذا المبلغ على كل الحكومات، بينما يذهب النصف الآخر إلى صندوق تسيطر عليه الأمم المتحدة مخصص للأوبئة وتغير المناخ والفقر المدقع.



وأضافوا أن "التاريخ أثبت أن الاتفاقيات للحد من انتشار الأسلحة ممكنة: بفضل معاهدتي سالت وستارت، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ترساناتهما النووية بنسبة 90% منذ الثمانينات". وتابعوا "تواجه البشرية مخاطر لا يمكن تفاديها إلا من خلال التعاون".