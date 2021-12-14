اختارت مجلة تايم الأميركية رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء سبيْس إكس إيلون ماسك شخصية العام.



ويخلف أغنى رجل على هذا الكوكب مع ثروة تقدر بنحو 265,4 مليار دولار وفق مجلة فوربس، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.



وماسك البالغ خمسين عامًا يُعرف عنه أنه غريب الأطوار وكذلك برسائله السيالة على تويتر حيث لديه أكثر من 66 مليون متتبع. ورجل الأعمال من أصل جنوب إفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية، ليس شخصية توافقية.



كتب مراسلو تايم عن رجل الأعمال الملياردير: "أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم".



كان عام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله. فقد فازت شركة سبيْس إكس بعقد حصري مع وكالة ناسا في نيسان/أبريل لإرسال رواد فضاء إلى القمر. وفي أيلول/سبتمبر، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها.



يتحدث ماسك بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات القادمة.



وما زالت تسلا التي تجاوزت قيمتها السوقية 1000 مليار دولار في وول ستريت في تشرين الأول/أكتوبر، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.



قال ماسك في مقابلة مع تايم: "كان هدفنا مع تسلا دائمًا أن نضع نموذجًا يحتذى به في قطاع صناعة السيارات مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة".



أطلق ماسك عبر تويتر قبل أسابيع قليلة استطلاعًا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا. قال غالبية المشاركين إنهم يؤيدون ذلك.



منذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.



على الصعيد الترفيهي، قدم في أيار/مايو البرنامج الترفيهي الشهير "ساترداي نايت لايف" على قناة إن بي سي.



على شبكته الاجتماعية المفضلة، يروج ماسك بشكل متكرر لبعض العملات المشفرة، بما في ذلك دودجكوين Dogecoin وتتسبب تغريداته في أحيان كثيرة في إحداث تغيرات قوية في الأسعار.



تمنح مجلة تايم لقب "شخصية العام" منذ عام 1927. وآخر رئيس شركة أميركي حصل على اللقب هو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز (سابقًا فيسبوك) مارك زاكربرغ في عام 2010.