ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن نقص أشباه الموصلات قد يؤثر في أعياد الميلاد بسبب غياب بعض السلع.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أشباه الموصلات توجد في عدد ضخم من المنتجات من السيارات إلى الغسالات وفرش الأسنان الكهربائية، إلا أن العديد من هذه الرقائق الإلكترونية غير متوفرة؛ نظرًا لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى اختناقات في سلسلة التوريد وزيادة الطلب على السلع.



وأشارت إلى أن نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب الحصول على بعض المنتجات بحلول عيد الميلاد هذا العام.؛ نظرا لتأثير أزمة نقص أشباه الموصلات الممتدة من فترة.



وقال آلان بريستلي محلل أشباه الموصلات في شركة الأبحاث جارتنر، في تصريح للشبكة، "إن النقص في الرقائق سيكون له بعض التأثير في عيد الميلاد".. وأضاف "قد نجد أن بعض الأشياء التي كانت متاحة بسهولة في الماضي قد لا تكون متاحة بسهولة الآن".