سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مستوى لها،حيث بلغ حجم الصادرات الكورية من تلك المنتجات 21 مليارا و490 مليون دولار في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 30%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما قالته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وذكرت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية التي أوردت النبأ، أنه بذلك تكون صادرات كوريا الجنوبية من هذه المنتجات قد شهدت زيادة لـ18 شهرا متتالية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.



وأضافت الوزارة أن المتوسط اليومي لصادرات منتجات المعلومات والاتصالات في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بلغ 900 مليون دولار، بزيادة قدرها 6ر24%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



ومن بين المنتجات التي سجلت بزيادة في حجم صادراتها: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، وأجهزة التليفون المحمول، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها.



وشهدت هذه المنتجات زيادة في حجم صادراتها إلى الدول الرئيسية الخمس، وهي: الصين، وفيتنام، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، واليابان.



أما حجم واردات كوريا الجنوبية من المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد بلغ 12 مليارا و760 مليون دولار في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1ر23%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.