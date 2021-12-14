أظهرت بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد في تشرين أول/أكتوبر بأكثر مما أظهرته التقديرات الأولية.
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة معدلة موسميا بلغت 8ر1% في تشرين أول/أكتوبر على أساس شهري. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو بـ 1ر1% .
وارتفعت الشحنات بنسبة 4ر2% على أساس شهري في تشرين أول/أكتوبر. وكانت التقديرات الأولية أشارت لارتفاع بـ 0ر2% .
وارتفعت المخزونات بـ6ر0% مقابل ارتفاع بـ 8ر0% في التقديرات الأولية.
وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر4% في تشرين أول/أكتوبر، مقابل 7ر4% في التقديرات الأولية.