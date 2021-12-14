أظهرت بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد في تشرين أول/أكتوبر بأكثر مما أظهرته التقديرات الأولية.



وقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة معدلة موسميا بلغت 8ر1% في تشرين أول/أكتوبر على أساس شهري. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو بـ 1ر1% .



وارتفعت الشحنات بنسبة 4ر2% على أساس شهري في تشرين أول/أكتوبر. وكانت التقديرات الأولية أشارت لارتفاع بـ 0ر2% .



وارتفعت المخزونات بـ6ر0% مقابل ارتفاع بـ 8ر0% في التقديرات الأولية.



وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر4% في تشرين أول/أكتوبر، مقابل 7ر4% في التقديرات الأولية.